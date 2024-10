Sostegno economico per l’autosufficienza delle persone con disabilità

Sesto San Giovanni si sta trasformando in una realtà sempre più inclusiva con il nuovo progetto “Finalmente posso anch’io”, dedicato a sostenere l’autonomia residenziale e lavorativa delle persone con disabilità. Grazie a un finanziamento di 400mila euro dal Pnrr, il Comune ha avviato questa iniziativa rivolta a individui di età compresa tra i 18 e i 50 anni. Sono previsti due appartamenti accessibili in via Campestre 250, equipaggiati con sistemi domotici e privi di ostacoli architettonici, dove dieci persone potranno coabitare. Il progetto è destinato a residenti con disabilità certificata secondo la legge 104/92 e include percorsi individualizzati supportati da un team multidisciplinare. Le attività comprendono stage e formazione per lo sviluppo di competenze professionali. “Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso una Sesto San Giovanni più inclusiva – commenta il sindaco Roberto Di Stefano -. Con progetti come questo, ci impegniamo a non lasciare indietro nessuno. L’autonomia delle persone con disabilità è una priorità nelle nostre politiche”. I partecipanti, oltre a lavorare per la loro indipendenza abitativa, saranno guidati in un percorso di crescita sia personale che professionale, mirando sempre a rafforzare l’integrazione sociale.

La via verso la deistituzionalizzazione delle persone con disabilità è ancora lunga. Questo percorso ha avuto inizio quando le istituzioni hanno compreso che modificando l’ambiente si possono abbattere le disuguaglianze che queste persone affrontano, permettendo loro di condurre una vita più soddisfacente e autonoma, come sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Roberta Pizzochera. Il progetto è stato concepito per creare un modello bio-psicosociale capace di implementare interventi che favoriscano l’autonomia. Le soluzioni domotiche e le tecnologie moderne sono strumenti cruciali per promuovere una vita indipendente, mentre il lavoro gioca un ruolo fondamentale nell’inclusione sociale.