Si reca dalle forze dell’ordine per segnalare la perdita del suo zaino e finisce per essere arrestato

Uomo di 33 anni arrestato a Milano dopo aver segnalato la perdita del suo zaino: ordine di carcerazione in corso

Giovedì sera, un uomo di 33 anni originario del Bangladesh si è recato alla Polfer della Stazione Centrale di Milano per segnalare la perdita del suo zaino. Tuttavia, il suo gesto lo ha portato a essere arrestato. Infatti, il controllo dei suoi dati ha rivelato un ordine di carcerazione in corso, emesso dalla procura di Roma. L’individuo aveva ricevuto una pena complessiva di un anno e cinque mesi di detenzione, insieme a una multa di 4.200 euro, a causa di accuse relative alla detenzione e allo spaccio di droga, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi nel 2019 a Roma.

Arresto e trasferimento nel carcere di San Vittore

Dopo l’arresto, il 33enne è stato trasferito nel carcere di San Vittore a Milano.