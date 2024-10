Scopre duemila euro per terra e decide di riportarli alla persona a cui appartengono

Un uomo di Milano restituisce due mila euro trovati per strada

Un gesto esemplare di correttezza in provincia di Livorno

I carabinieri di Livorno hanno sottolineato un bel esempio di integrità. Un operaio milanese, residente a Piombino da un po’ di tempo, ha scelto di agire in maniera etica restituendo un portafoglio contenente una considerevole somma di denaro.

L’episodio si è verificato giovedì 10 ottobre. Mentre passeggiava nel centro di Piombino, l’uomo ha avvistato un portafoglio abbandonato che conteneva ben 2mila euro in contanti. Si è immediatamente diretto verso la stazione dei carabinieri per consegnare il ritrovamento, consentendo così ai militari di restituire la somma alla legittima proprietaria.

In breve tempo, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare la donna, una commerciante del posto, che poco tempo prima aveva prelevato quella somma per assistere la madre anziana. La signora è rimasta sorpresa nel ricevere la telefonata dai carabinieri, in quanto non si era accorta di aver perso il suo portafoglio.