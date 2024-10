Rozzano, un giovane è stato accoltellato e trovato in condizioni critiche in strada: è deceduto in ospedale

Un tragico episodio di violenza ha colpito Rozzano stanotte, precisamente in viale Romagna, a breve distanza dal centro città. Un uomo di circa trent’anni è stato rinvenuto in una pozza di sangue lungo la strada nel quartiere Alboreto. Dopo essere stato assistito da un’ambulanza del 118 di Milano, è stato trasferito in condizioni critiche all’ospedale Humanitas, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. I Carabinieri sono già presenti sul luogo per avviare le indagini. Al momento, non si conosce l’identità della vittima, ma le prime informazioni indicano che si tratti di un 30enne senza precedenti penali della zona. L’area dell’incidente è stata isolata per facilitare le ricerche delle autorità.