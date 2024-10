Roia: cresce il fenomeno dello stalking condominiale

Nei condomini si riscontrano numerosi litigi legati agli appalti effettuati grazie al superbonus, un fenomeno che ha incrementato le controversie in questo ambito. Le aree periferiche di Milano affrontano problemi di sicurezza e ci sono ulteriori difficoltà che nascono dalla convivenza tra individui di culture diverse. Inoltre, si osserva un crescendo di situazione definita ‘stalking condominiale’, ovvero atti molesti e ripetuti perpetrati da uno o più condomini nei confronti dei loro vicini.

È necessario che le risposte a queste problematiche non si limitino alla sfera legale, ma che includano approcci più sensati e conciliativi, suggerendo l’adozione di nuovi strumenti per intervenire efficacemente.

Le questioni condominiali rappresentano un peso significativo per il lavoro del tribunale. Non sono solo in gioco aspetti giuridici, ma anche fattori pratici, come la formazione di fazioni contrapposte e la necessità di testimonianze che complicano ulteriormente le situazioni. Questo processo è molto laborioso, ed è per questo che è importante cercare soluzioni alternative alla giustizia ordinaria.

In tale contesto, secondo Roia, è essenziale collaborare con gli amministratori condominiali, figure decisive che il tribunale civile può nominare su richiesta dei singoli condomini o dell’assemblea quando non si riesce a trovare un accordo. Tuttavia, il presidente della sezione competente ha evidenziato la scarsa disponibilità di professionisti qualificati in questo settore. Gli amministratori, privi di un albo locale, non possono essere considerati ausiliari del giudice e sono scelti su base volontaria. Occorrerebbe quindi sviluppare protocolli con le associazioni di categoria per ampliare il numero di persone disponibili a ricoprire questi ruoli.

Roia ha discorso riguardo al personale del Tribunale di Milano. Nella città, c’è una carenza di giudici che si aggira tra il 15 e il 18%, una cifra significativa. A livello nazionale, si segnala un insufficienza di 1700 magistrati in tutto il paese.