Audizione Calabria, capitano Milan, posticipata nell'inchiesta curve milanesi. Inzaghi e Zanetti ascoltati. Dialoghi con ultras e richiesta biglietti, negano pressioni

L’audizione di Davide Calabria, capitano del Milan, è stata posticipata. Inizialmente previsto per oggi, l’incontro con le autorità si terrà nei prossimi giorni nell’ambito dell’inchiesta sulle curve milanesi. Come riportato dai documenti, Calabria avrebbe avuto un incontro con Luca Lucci, il leader degli ultras rossoneri, in un bar a Cologno Monzese nel febbraio 2023.

Ascolto di Simone Inzaghi e Javier Zanetti

Recentemente sono stati ascoltati anche Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, e Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro. Zanetti ha dichiarato di aver avuto incontri regolari con i capi ultras, negando qualsiasi pressione e affermando di non aver avvisato gli indagati riguardo ai controlli della polizia. Circa la questione dei 1.500 biglietti richiesti dalla curva Nord per la finale di Champions League 2023, ha specificato di aver avuto dialoghi con la dirigenza e non direttamente con Marotta, rimarcando che la situazione sui biglietti era già conosciuta dalla società. Anche Inzaghi ha espresso la sua posizione, affermando di non essere a conoscenza di eventuali pressioni e che aveva semplicemente richiesto alla società un numero maggiore di biglietti per permettere a più tifosi di sostenere la squadra durante le partite.