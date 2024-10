Milano, un ciclista ha avuto un incidente colpendo lo sportello aperto di un’auto, cadendo pesantemente sull’asfalto. Le sue condizioni sono gravissime

Un uomo di 35 anni è in gravi condizioni dopo essere stato soccorso per un arresto cardiaco e portato all’ospedale San Carlo dai paramedici di Areu. Gli inquirenti ipotizzano che l’incidente sia stato causato da un errore tragico: il conducente di un’auto avrebbe aperto la portiera proprio mentre il ciclista passava. Questo grave sinistro è avvenuto intorno alle 20:30 di venerdì 11 ottobre, nel tratto di via Soperga che si trova tra viale Brianza e via Fratelli Lumiere, a pochi passi da via Ferrante Aporti.

Secondo le prime indagini dei poliziotti del Radiomobile, il conducente della Citroen C3 aveva parcheggiato la vettura in un’area non consentita all’angolo tra via Soperga e via Marocco, come dimostra il danneggiamento della portiera anteriore sinistra e l’assenza di strisce blu o gialle. Si sarebbe poi sporto per aprire la portiera, ostacolando così il passaggio del ciclista. L’automobilista ha riferito di aver controllato lo specchietto retrovisore prima di uscire, ma la ricostruzione degli eventi sembra suggerire una realtà diversa. L’impatto è stato tremendo: il ciclista è stato sbalzato violentemente sull’asfalto e ha colpito la testa. Le indagini della polizia locale sono ancora in corso per chiarire la successione dei fatti.