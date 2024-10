Manuel Mastrapasqua era un giovane che è stato tragicamente colpito a morte mentre tornava a casa a Rozzano, dopo aver terminato il suo turno di lavoro a Milano, viaggiando in tram

Rozzano (Milano) – È ancora prematuro comprendere le dinamiche che hanno portato agli eventi di questa notte alle 3 in viale Romagna a Rozzano. Non è chiaro se si sia trattato di un omicidio perpetrato da un malintenzionato contro un giovane che tornava a casa dal lavoro, oppure di una rapina. Manuel Mastrapasqua, un 31enne di Rozzano che viveva con la madre e un fratello in via Lilla, stava rientrando dal suo turno lavorativo quando ha subito l’aggressione. Quando è stato rinvenuto in gravi condizioni, aveva ancora il portafoglio, privo di contante, e il cellulare addosso. Lavorava in un supermercato nella zona di Niguarda e il suo turno finiva a mezzanotte. Probabilmente, per tornare a casa, ha preso l’ultima corsa del tram 15 che parte verso le due da Piazza del Duomo. Di solito, il tragitto durava circa un’ora. Una volta arrivato in prossimità della torre Telecom nel centro del quartiere Alboreto di Rozzano è sceso dal tram. Qui, sarebbe stato aggredito da un estraneo: dopo essere stato colpito al cuore, è crollato a terra, lasciando una pozza di sangue. A scoprire il suo corpo è stata una pattuglia dei carabinieri di passaggio, che ha prontamente richiesto l’intervento del 118. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona e lungo il percorso dal lavoro di Manuel a Rozzano per verificare se fosse effettivamente sceso dal tram poco prima dell’aggressione. Le indagini si stanno muovendo in ogni direzione. Chi ha avuto il piacere di conoscere Manuel lo descrive come una persona molto gentile. “Era un ragazzo serio, educato e pacato, veniva con me al liceo Calvino. Non riesco a credere a quanto avvenuto, sono profondamente scioccata. Anche se non ci sentivamo da un po’.”

“Sono convinta che si tratti di un attacco perpetrato da qualcuno senza scrupoli, dato che lui non era coinvolto in situazioni sospette,” ha commentato un’ex compagna del liceo frequentato dal giovane. È prevista un’autopsia sul corpo di Mastrapasqua, il quale riportava una grave ferita da coltello nella zona del pericardio. Sono stati confiscati i suoi dispositivi elettronici, mentre si stanno raccogliendo le dichiarazioni. Non sono disponibili testimoni oculari dell’incidente.