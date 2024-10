La sindaca Barbara Barbieri ha annunciato le sue dimissioni, portando all’assegnazione di un Commissario prefettizio

Dopo un lungo periodo di crisi iniziato a gennaio, la sindaca Barbara Barbieri si è vista costretta a dimettersi. “Nonostante l’intento di rilanciare le numerose iniziative necessarie per la città, a seguito delle dimissioni del 25 settembre di una parte rilevante della maggioranza e l’impossibilità di ricomporre il Consiglio Comunale, abbiamo dovuto presentare le nostre dimissioni per il bene di Opera”, ha dichiarato Barbieri, annunciando le sue dimissioni insieme a quelle della sua squadra: Luca Cartellio, Laura De Biasio, Emilio Guastamacchia, Paolo Piffer, Vanna Ravazzoli, Marinella Setti e Alessandro Virgilio. A seguito di ciò, il Consiglio comunale è considerato sciolto. Sarà ora compito della Prefettura gestire la situazione. “Oggi si conclude il percorso iniziato il 5 ottobre 2021 con la mia elezione a sindaca. Questi tre anni sono stati emozionanti, impegnativi e a tratti complessi, ma anche ricchi di affetto e soddisfazione sia personale che professionale. Ringrazio sinceramente i cittadini che mi hanno sempre sostenuto, così come i membri della mia Giunta e della maggioranza, i collaboratori più vicini e i dipendenti comunali,” ha affermato la sindaca. Barbieri ha anche aggiunto che è necessaria una riflessione politica e umana: il suo mandato terminerà prima del previsto e le ragioni sono evidenti, a cominciare dalle dimissioni del Gruppo consiliare OperAttiva, che inizialmente si era presentato come supporto alla sua Giunta, ma che ora ha scelto di dimettersi, rendendo impossibile la continuazione dell’Amministrazione.

Un gruppo composto da quattro rappresentanti comunali e due membri di Sinistra Italiana, eletti sotto il simbolo di Futura, ha portato alla conclusione dell’amministrazione di centrosinistra. Questi sei esponenti della sinistra locale hanno avuto un ruolo determinante nel tragico epilogo del governo.