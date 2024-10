La Lombardia intensifica i propri legami con l’Australia, un rapporto storico con il Queensland e il New South Wales che si è rafforzato di recente a Palazzo Lombardia. Qui si è svolto un incontro che ha dato avvio a un ‘gemellaggio’ con lo Stato del Victoria. Alla manifestazione, parte del programma ‘Future Europe Series’, orientato alla leadership strategica e alle opportunità di investimento europeo in Victoria, hanno partecipato il presidente Attilio Fontana e il sottosegretario ai Rapporti internazionali Raffaele Cattaneo, insieme a una delegazione australiana guidata dal tesoriere Tim Pallas, responsabile della Crescita economica e delle Relazioni industriali in Victoria. Nel 2022, i volumi commerciali tra Lombardia e Australia sono aumentati del 43,7%, raggiungendo un totale di 1,54 miliardi di euro, con 1,34 miliardi provenienti dalle esportazioni lombarde. Nel corso dell’ultimo anno, questo valore si è assestato attorno a 1,5 miliardi. “Stiamo portando avanti”, ha dichiarato il governatore, “un progetto volto a consolidare le relazioni internazionali con nazioni e regioni che, come discusso con l’onorevole Pallas, aiutano a sviluppare le nostre aziende e a rafforzare legami in ambiti cruciali come università, ricerca e turismo”. “Tra le proposte condivise con i nostri ospiti, oltre alle Olimpiadi invernali del 2026”, ha aggiunto Cattaneo, “abbiamo esaminato l’idea di istituire a Milano una sede di rappresentanza del Victoria. Questa sarebbe un’opportunità significativa, vantaggiosa per la Lombardia e per i nostri amici australiani”.