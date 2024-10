Il personaggio del venditore di sostanze stupefacenti in “Breaking Bad” è noto per il suo approccio diretto e personale nel commercio della droga

Un uomo di 46 anni, originario delle Filippine, è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga, in particolare di shaboo, a Milano. Il soggetto, che si muoveva con un monopattino, è stato osservato dagli agenti mentre si comportava in maniera sospetta all’interno di diversi condomini, dove effettuava consegne di sostanze stupefacenti.

Il fermo è avvenuto dopo che gli investigatori del commissariato di Comasina lo hanno notato in viale Monte Ceneri. L’individuo era entrato in un edificio e, poco dopo, è uscito per incontrare un compatriota in via Concilio Vaticano II. Durante l’incontro, ha scambiato una bustina di droga per un pagamento in denaro.

Conseguentemente, gli agenti hanno deciso di intervenire. Durante il controllo, il filippino aveva 200 euro in contante, mentre il suo accompagnatore aveva con sé 3 grammi di shaboo. Inoltre, il fermato nascondeva 1.200 euro all’interno del giubbotto. In seguito, la polizia ha perquisito l’abitazione dell’uomo in viale Monte Ceneri, scoprendo ulteriori 14 grammi di metanfetamina, un bilancino di precisione e oltre 2.000 euro in contante suddivisi in varie somme.