Il lungo percorso verso l’istruzione formativa

Le discipline scolastiche devono essere considerate come ambiti di significato, fondamentali per sviluppare una propria identità e raggiungere un’efficacia nell’apprendimento. In questo contesto, è cruciale focalizzarsi sul processo di insegnamento e apprendimento, in modo da non dare precedenza agli aspetti secondari delle proposte educative. L’obiettivo è promuovere un modello di istituzione scolastica che osserva, esplora e riflette, lavorando attivamente sui percorsi curriculari.

L’idea di una scuola dedicata al curricolo implica la creazione di uno spazio didattico che unisca tempi, luoghi e materiali, facilitando così l’incontro tra gli studenti e le conoscenze avanzate. È essenziale delineare le caratteristiche e gli obiettivi specifici di ciascun livello scolastico, stabilendo anche collegamenti che garantiscano coerenza e unità nel percorso formativo.

Si può immaginare il cammino educativo come un’avventura continua, dove il percorso verticale dell’istruzione evolve da una sicurezza per lo studente, ancorata a certezze semplicistiche, a una sicurezza più complessa dell’adulto, che capacità di gestire l’incertezza. Di conseguenza, l’istruzione si presenta come un viaggio verso la consapevolezza e la maturità.

Si tratta di un impegno prolungato che necessita di essere riconosciuto, valorizzato e supportato attraverso un contesto di stabilità istituzionale.