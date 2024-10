Greta Thunberg si è unita a un grande corteo a Milano per il Fridays for Future, portando avanti la sua battaglia per la giustizia ambientale

Milano – Questa mattina, venerdì 11 ottobre, studenti e gruppi a favore della causa palestinese si sono riuniti in largo Cairoli per partecipare alla manifestazione Fridays for Future, il noto movimento per la protezione dell’ambiente, insieme ai giovani palestinesi. Tra i partecipanti c’era anche l’attivista Greta Thunberg. Il tema scelto per l’evento ricalca in modo significativo il conflitto israelo-palestinese, utilizzando l’hashtag stopgenocide. L’ultima visita di Thunberg a Milano risale al 2021, quando prese parte a Youth4Climate, un incontro di giovani sul clima che si svolse al centro congressi MiC, organizzato dal governo italiano come preparazione alla riunione dei ministri dell’Ambiente in vista della Cop26, conferenza annuale delle Nazioni Unite. La prima mobilitazione scolastica per il clima fu lanciata nel 2018 dall’allora quindicenne attivista svedese. Da quel momento, Thunberg è diventata un’icona del movimento ecologista, prendendo parte a innumerevoli eventi. Recentemente, il 5 ottobre a Bruxelles, durante una manifestazione per chiedere l’eliminazione dei sussidi alle fonti fossili entro il 2025, in conformità con l’accordo di Parigi, è stata anche arrestata. Secondo la BBC, ogni anno dal 2019 al 2023, Thunberg è stata in corsa per il Premio Nobel per la pace.