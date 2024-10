Greta Thunberg è arrivata a Milano per partecipare all’evento di Fridays for Future, dove ha manifestato insieme agli studenti e ai giovani palestinesi

Milano – Oggi, venerdì 10 ottobre, ritorna l’iniziativa dei “Fridays for Future”, una serie di manifestazioni studentesche dedicate alla sensibilizzazione sul cambiamento climatico. L’appuntamento è fissato per le 9.30 in piazza Cairoli. Gli organizzatori hanno reso noto che tra i partecipanti ci sarà anche Greta Thunberg, l’attivista svedese. Inoltre, i Giovani Palestinesi d’Italia uniranno le loro voci alla manifestazione. L’hashtag scelto per l’evento riflette la situazione attuale del conflitto israelo-palestinese: stopgenocide. L’ultima presenza di Thunberg a Milano risale al 2021, quando prese parte a Youth4Climate, una conferenza giovanile sul clima svoltasi al centro congressi MiC, in preparazione della Cop26. Il primo sciopero scolastico per il clima fu avviato nel 2018 dalla allora quindicenne Thunberg, che da allora è diventata un’icona del movimento ecologista, partecipando a molti eventi di protesta. Recentemente, il 5 ottobre, è stata arrestata durante una manifestazione a Bruxelles, dove si chiedeva di abolire i sussidi europei per le fonti fossili entro il 2025, in conformità con l’accordo di Parigi. Secondo la Bbc, Thunberg è stata proposta per il Premio Nobel per la pace ogni anno dal 2019 al 2023.