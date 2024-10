Furti di rame e maltempo: sospesa l’attività dell’asilo di Lorenteggio

A causa del maltempo e dei recenti furti di rame, la scuola dell’infanzia in via Lorenteggio 6 è chiusa a partire da lunedì, senza una data certa per la riapertura. Oltre 125 bambini, insieme alle educatrici e al personale, sono stati temporaneamente trasferiti nella scuola materna di via Narcisi 1 e nell’ex Scalabrini in via Narcisi 6. Qui sono state organizzate due sezioni nella prima scuola, denominate “civette” e “delfini”, e tre nella seconda, che prendono il nome di “gabbiani”, “gatti” e “tartarughe”.

Le famiglie stanno affrontando notevoli difficoltà, poiché alcuni genitori devono portare un figlio alle elementari in via Zuara e l’altro alla scuola in Narcisi, al medesimo orario, affrontando i problemi dei trasporti pubblici e dei cantieri. Una mamma ha commentato: “Chiediamo che vengano aumentate le corse della linea 50 per migliorare il collegamento fra Lorenteggio e via Narcisi, e di essere informati al più presto riguardo ai tempi dei lavori.”

Tutto ciò è iniziato con un furto avvenuto quest’estate, in cui sono state portate via alcune grondaie e un pezzo di tetto in rame. Nel frattempo, il maltempo ha aggravato la situazione: lunedì l’acqua ha allagato alcune aule, rendendole inutilizzabili. La direzione della scuola ha manifestato la volontà di offrire orari più flessibili per alleviare i disagi alle famiglie. Ieri, i tecnici del Comune hanno avviato i primi controlli, sperando di avviare al più presto i lavori, almeno per risolvere temporaneamente il problema fino alla sostituzione del tetto e all’installazione delle nuove grondaie.