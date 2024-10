Fermare l’amianto nella regione. Un’impresa è pronta ad avviare un’indagine

Fermare l'amianto nelle aree comunali: censimento e monitoraggio per una gestione sicura e informata

Fermare l’amianto nelle aree comunali: il Comune ha affidato un incarico a una ditta specializzata per effettuare un censimento su coperture e edifici storici. “È fondamentale ottenere un quadro chiaro per informare adeguatamente la popolazione e gestire, se necessario, le situazioni più critiche“. Recentemente, una gara pubblica ha selezionato la società Sac srl di Bergamo per portare a termine questo compito. Da ottobre, un rappresentante designato della ditta inizierà a raccogliere documentazione casa per casa. Un verbale apposito sarà poi redatto e inviato al Comune. “La legge attuale – si legge in una comunicazione ai cittadini – non consente lo smaltimento immediato dei materiali contenenti amianto, ma impone una valutazione accurata e l’implementazione di un programma di monitoraggio e contenimento, seguendo procedure stabilite“.