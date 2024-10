Ezio D’Onofrio è stato scoperto privo di vita in un campo di granoturco

Ezio D’Onofrio è stato rinvenuto senza vita in un campo di mais. L’anziano, di 77 anni e residente a Desio, era disperso da diversi giorni, dopo che la sua famiglia aveva lanciato un appello per il suo ritrovamento. Il suo corpo è stato scoperto a seguito di intensi sforzi di ricerca che hanno impegnato per giorni la protezione civile, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. L’ultima volta che D’Onofrio era stato visto risale a giovedì 3 ottobre, giorno in cui la sua famiglia ha sporto denuncia. Le ricerche, inizialmente promettenti, hanno cessato di essere tali nel tardo pomeriggio di giovedì 10 ottobre, una settimana dopo la sua scomparsa, quando è stata fatta la tragica scoperta. Secondo quanto riportato da MonzaToday, il suo corpo è stato trovato in un campo di mais situato tra Desio e Cesano Maderno, non lontano dalla sua abitazione. Contrariamente a quanto si pensava, il cadavere non è stato localizzato in un canale, anche se ultimamente le ricerche si erano concentrate su tale area a causa di alcune segnalazioni. Il pensionato era uscito senza documenti né telefono e non ha più fatto ritorno. Sul luogo dell’incidente, erano presenti i vigili del fuoco, le squadre di soccorso e i carabinieri; in serata, è arrivato anche il medico legale per determinare il momento del decesso. A Limbiate, mercoledì scorso, era stata attivata una unità di comando locale per gestire le operazioni di ricerca e soccorso.

Sul luogo dell’incidente erano presenti i cinofili, esperti del Tas (Topografia Applicata al Soccorso), il team di Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), il personale a terra, i sommozzatori giunti da Milano e la squadra di volo di Malpensa. Le operazioni di ricerca avevano tenuto occupato il personale per tutta la serata di mercoledì, continuando, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, anche il giovedì. Dopo aver esplorato il canale Villoresi, le indagini si erano trasferite verso aree extraurbane con équipe a terra e unità Sapr. In seguito si è avuta una scoperta.