È stato annunciato uno sciopero nei servizi di trasporto che avrà una durata di 24 ore, senza orari prestabiliti per la ripresa delle attività

Sciopero dei trasporti: fermo di 24 ore senza orari garantiti

Un fine settimana segnato dalla protesta per ottenere maggiori diritti. È ufficiale lo sciopero dei lavoratori del settore ferroviario, che durerà 24 ore a livello nazionale. Ciò significa che i servizi di Trenord, Trenitalia e Tper saranno compromessi. L’iniziativa è stata indetta dai sindacati Cub Trasporti e Sgb, come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dettagli sugli orari dei treni

Trenord ha reso noto che l’astensione dal lavoro comincerà alle 21 di sabato 12 ottobre e si concluderà alle 20:59 di domenica 13 ottobre. Non sono previste fasce di garanzia poiché si tratta di una giornata festiva. “Si segnala – è stato specificato – che i treni in partenza entro le 21 di sabato arriveranno a destinazione, ma quelle con uscita programmata dopo le 22 potrebbero essere influenzate”. Anche i collegamenti regionali di Trenitalia in Lombardia e nelle vicine aree possono subire modifiche. L’agitazione avrà impatti anche sui servizi regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza di Trenord.

Trenitalia ha comunicato che il personale del Gruppo FS, inclusi Trenitalia e Trenitalia Tper, interromperà il servizio. Tuttavia, alcuni treni a lunga distanza continueranno a circolare. I passeggeri che desiderano annullare il proprio viaggio possono richiedere un rimborso a partire dall’annuncio dello sciopero, fino all’orario di partenza del loro treno, per quelli Intercity e Frecce; per i treni Regionali, la richiesta può essere fatta fino alle 24 ore prima dell’inizio dello sciopero. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio, mantenendo condizioni di trasporto simili, non appena ci saranno disponibilità di posti.

Cosa richiedono gli operai del settore trasporti? La Cub trasporti ha sostenuto le ragioni della protesta attraverso una nota dettagliata, evidenziando le questioni legate alle morti sul lavoro e alle responsabilità delle aziende. La manifestazione è indetta “per il rinnovo di un contratto che garantisca sicurezza, diritti, orari e salari, oltre a promuovere una visione diversa del lavoro e dei servizi ferroviari, partendo dagli incidenti e dalla necessità di attuare misure di prevenzione.”