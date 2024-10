Due incidenti si sono verificati lungo la Vigevanese, coinvolgendo un motociclista di 55 anni, la cui situazione è estremamente critica

Due sinistri lungo la Vigevanese: motociclista di 55 anni in gravi condizioni, traffico congestionato e intervento delle forze di polizia

Due sinistri lungo la Vigevanese: motociclista di 55 anni in gravi condizioni

La circolazione sulla strada Vigevanese (sp59) è complicata, caratterizzata da incolonnamenti, rallentamenti e deviazioni necessarie per la rimozione dei veicoli incidentati.

Incidente a Corsico: motociclista contro un furgone

A CORSICO – La viabilità sulla vecchia Vigevanese è stata compromessa da due collisioni. Intorno alle 17, un motociclista di 55 anni ha impattato con un furgone.

Perdita di controllo e incidente violento

Stando alle prime segnalazioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto. L’impatto è stato brutale, e il motociclista è caduto sull’asfalto riportando gravi traumi. Sul luogo dell’incidente, poco prima di via Fontanile in direzione Trezzano, è stata inviata un’ambulanza insieme all’elisoccorso.

Trasferito in codice rosso all’ospedale

Il personale medico ha stabilizzato il motociclista prima di trasportarlo in volo verso l’ospedale. Le sue condizioni risultano critiche.

Secondo incidente a Trezzano, al noto svincolo

Un nuovo sinistro ha avuto luogo pochi minuti dopo, intorno alle 17.15, all’uscita tra la tangenziale ovest e Corsico-Gaggiano, nelle vicinanze del primo incidente, questa volta a Trezzano.

Incidente tra auto e motociclo

Un episodio da chiarire ha visto un veicolo e una moto entrare in collisione. Due persone sono rimaste coinvolte: una donna di 34 anni e un uomo di 37, il quale versa in condizioni gravi, ma fortunatamente non rischia la vita. È stato trasferito in ospedale in codice giallo.

Traffico congestionato sulla Vigevanese

La viabilità sulla strada Vigevanese (sp59) è attualmente compromessa, con rallentamenti e lunghe code, e sono state predisposte deviazioni per permettere la rimozione dei veicoli incidentati.

Sono intervenuti anche gli agenti delle forze di polizia locali, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, regolare il traffico e effettuare i rilievi necessari per chiarire le dinamiche dell’accaduto.