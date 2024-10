Vendetta post-carcerazione: uomo estorce 50mila euro al figlio del suo carceriere, ma viene arrestato in flagranza dai Carabinieri

Dopo la sua scarcerazione, un uomo di 43 anni ha iniziato a estorcere denaro al figlio di colui che lo aveva mandando in prigione, riuscendo a ottenere dalla vittima 50mila euro. I Carabinieri hanno fatto irruzione durante uno degli incontri programmati per ricevere ulteriori somme. Il soggetto aveva appena lasciato il carcere quando ha cominciato il suo ricatto nei confronti del figlio dell’uomo che, anni fa, lo aveva fatto incarcerare. Dall’anno 2019, la vittima era stata costretta, sotto minaccia, a versargli ingenti somme di denaro.

Il riesame della situazione è avvenuto mercoledì 9 ottobre 2024 a Sesto San Giovanni, dove gli agenti hanno arrestato il 43enne proprio mentre tentava di estorcere fondi a un uomo di 47 anni. Il padre della vittima, infatti, lo aveva denunciato per un crimine simile, portando alla sua condanna a otto anni di detenzione. Una volta liberatosi, l’uomo ha messo in pratica la sua vendetta, costringendo in cinque anni il figlio a cedere circa 50mila euro. L’operazione dei Carabinieri è stata tempestiva, avvenuta nel momento cruciale del colloquio tra l’estorsore e la vittima.

Secondo quanto riportato da Prima La Martesana, all’epoca in cui la vittima sarebbe stata pronta a versare una nuova somma di 400 euro e a consegnare una scultura del valore di 4mila euro, i Carabinieri sono intervenuti all’appuntamento, arrestando in flagranza di reato un uomo di 43 anni, che è stato poi incarcerato