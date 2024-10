Cascina Antonietta sta affrontando problemi di deterioramento e allagamenti. Gorgonzola lancia un appello a Milano: “Inviate tutti i vostri messaggi a Palazzo Marino.”

Parcheggio della stazione metropolitana a Cascina Antonietta: degrado, allagamenti e voragini. Comitato lancia appello al Comune di Milano

Gorgonzola (Milano) – La situazione del parcheggio della stazione metropolitana a Cascina Antonietta suscita forte indignazione: con crateri nell’asfalto, degrado, sporcizia e allagamenti, in questi giorni si è trasformato in una vera e propria piscina. “È inaccettabile, facciamo appello al Comune di Milano, poiché la struttura è di loro competenza”. Questo è il messaggio che circola in rete, lanciato dal Comitato C6 Cascina Antonietta, che rappresenta centinaia di nuovi residenti del grande quartiere della zona est.

Parcheggio d’interscambio in condizioni disastrose

Al centro della questione c’è il parcheggio d’interscambio, che ha subito un ulteriore deterioramento e, complice la pioggia, è diventato impraticabile. Non si tratta solo di un semplice invito, ma di una vera e propria denuncia: insieme alla comunicazione vengono divulgati gli indirizzi email di tutti gli assessorati milanesi pertinenti, invitando a scrivergli in massa, corredando le email con immagini delle voragini.

Situazione del parcheggio a Cascina Antonietta

La problematica è nota e persiste da tempo; Gorgonzola ospita due stazioni periferiche della metropolitana, Villa Pompea a ovest e Cascina Antonietta a est, entrambe dotate di parcheggio di proprietà comunale. Nessuna delle due è stata inclusa nel progetto di riqualificazione finanziato tramite il bando per le periferie, e entrambe versano in condizioni disastrose. Cascina Antonietta è, purtroppo, quella messa peggio, nonostante l’aumento degli utilizzatori dovuto alla recente costruzione del comparto 6.

Negoziazione per il trasferimento di proprietà

Da anni è in corso una negoziazione per il trasferimento di proprietà tra Milano e Gorgonzola, ma ha trovato un ostacolo nei costi richiesti: 800mila euro per ciascuno dei due posteggi. Il comitato ha condiviso: “Qui ci sono gli indirizzi ai quali indirizzare le vostre segnalazioni riguardo alla situazione del piazzale. Vediamo se le lamentele di molti, accompagnate da una pioggia di email e immagini dei buchi, possono avere un impatto”.

Le dichiarazioni della sindaca

La sindaca Ilaria Scaccabarozzi ha dichiarato: “Le condizioni del parcheggio sono evidenti e non potrebbero essere diverse: non è mai stato riasfaltato e manca un sistema per lo scarico delle acque piovane”. Ha continuato: “Non abbiamo la possibilità di intervenire. Innanzitutto, perché le aree non ci appartengono, e in secondo luogo, sarebbe frustrante investire denaro su un luogo che il comune di Milano potrebbe poi gestire a suo piacimento, magari trasformandolo in un parcheggio a pagamento. È necessario raggiungere un accordo”. Ci sono possibilità di progresso? “Sì, ma ne discuteremo in un secondo momento”.