Vendite lampo. Milano e il lago sono i motori del settore lusso

Per vendere una proprietà di alta gamma a Milano, sono necessari circa due mesi e mezzo. A Como, la situazione è simile, con tempi appena inferiori ai tre mesi. Queste due città emergono come leader nel mercato immobiliare di lusso in Lombardia, che vanta il tempo medio più breve fra la messa in vendita e l’acquisto. La durata media è di 3,3 mesi, più veloce rispetto al Lazio (3,8 mesi) e al Friuli Venezia Giulia (4,2 mesi). Scendendo di posizione, i tempi aumentano a 5 mesi sia in Piemonte che in Toscana. Questi dati provengono dall’ultimo report di LuxuryEstate.com, un portale di riferimento nel settore immobiliare di prestigio, che ha studiato quello che gli esperti definiscono “Time to sell”, ovvero il tempo medio necessario affinché un annuncio venga rimosso dal mercato. Milano, che si colloca al primo posto tra le grandi città, presenta un tempo di 2,5 mesi, posizionandosi al terzo posto nella classifica generale. Al vertice, si trova Courmayeur, in Valle d’Aosta, con un tempo di 1,8 mesi. Cernobbio, a Lago di Como, segue al secondo posto con un’immobile di lusso venduto in 1,9 mesi. Nella fascia alta, Como si classifica quarta, subito dopo Milano. Rispetto al 2019, i tempi sono notevolmente diminuiti, con un’accelerazione del 49% in Lombardia rispetto al periodo pre-Covid. “Questa diminuzione nei tempi di vendita per le abitazioni di lusso dimostra chiaramente la vivacità del settore immobiliare di alta gamma attuale”, afferma Paolo Giabardo, ceo di LuxuryEstate.com.

Negli anni recenti, l’Italia ha attirato notevolmente l’attenzione, non soltanto da parte dei connazionali, ma anche di investitori provenienti da altri paesi, i quali considerano il suo mercato immobiliare un’opportunità promettente per investimenti di lusso.