Una "Stanza Mentale": un ambiente sicuro e innovativo per la gestione delle crisi e il supporto dei pazienti psichiatrici, senza restrizioni meccaniche

Una “Stanza Mentale” rappresenta un ambiente sicuro per i pazienti psichiatrici, caratterizzato da forme morbide, giochi di luce e ombra, nonché strumenti multimediali e acustici progettati per prevenire episodi di agitazione o per supportare la de-escalation in situazioni critiche. Questo spazio contribuisce anche a facilitare la gestione delle crisi da parte del personale sanitario in un contesto protetto, riducendo il bisogno di restrizioni meccaniche.

Recentemente, l’ospedale San Carlo ha inaugurato una di queste stanze, che si aggiunge a una Multimedia Room e a una Motion Room, dotata di attrezzature per alleviare la tensione in modo controllato, già realizzate presso il San Paolo, un altro centro dell’Asst Santi Paolo e Carlo, grazie a un finanziamento regionale di 322.947 euro. Questo progetto ha incluso anche l’assunzione e la formazione di nuovo personale, come indicato dalla direttrice generale Simona Giroldi, e la creazione di un’équipe forense per offrire alternative ospedaliere per i pazienti che hanno commesso reati.

Progetto innovativo

Un’ulteriore Mental Room sarà pronta nella Neuropsichiatria infantile del San Paolo entro la fine del 2024. “È un innovativo approccio alla salute mentale,” ha commentato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, “frutto dell’impegno di un eccellente team di giovani professionisti motivati.”