Arrestato estorsore a Sesto San Giovanni: minacce, denaro e persecuzione nel suo passato. Carabinieri agiscono dopo denuncia della vittima

Un quarantatreenne è stato arrestato a Sesto San Giovanni con l’accusa di estorsione dopo aver minacciato e richiesto denaro a un uomo di 47 anni. Dal 2019, l’individuo aveva già estorto 50mila euro alla vittima e aveva anche perseguitato il padre di quest’ultimo in passato.

L’operazione dei carabinieri è scattata dopo che la vittima si è presentata in caserma, denunciando le continue minacce ricevute dall’estorsore. Negli ultimi cinque anni, la vittima aveva ceduto circa 10mila euro annui al ricattatore. Gli agenti hanno quindi organizzato un intervento in occasione di un incontro dove il 47enne doveva consegnare 400 euro e una statuetta in bronzo del valore di 4mila euro.

Il passato del 43enne

Il 43enne, già noto alle forze dell’ordine, era uscito di prigione nel 2019, anno in cui ha iniziato a minacciare la sua vittima. In precedenza, aveva già scontato otto anni per un’estorsione effettuata ai danni del padre del 47enne, deceduto da poco. Tornato libero, aveva cercato di “riprendersi” per il periodo di detenzione inflittogli.