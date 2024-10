Incidente tra tram e automobile a Milano: donna di 80 anni ferita. Indagini in corso

Un incidente tra un tram e un’automobile ha avuto luogo in via Tito Livio a Milano, intorno a mezzogiorno di mercoledì. L’evento ha visto una donna di 80 anni riportare lievi ferite.

Il tram Atm ha impattato con il veicolo nei pressi dell’incrocio con via Ammaino. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della polizia locale e il personale della compagnia Atm per effettuare i rilievi e ricostruire l’accaduto. Questo incidente si è verificato non lontano dal luogo in cui, purtroppo, il giovane quattordicenne Luca Marengoni aveva perso la vita, investito da un tram mentre si dirigeva a scuola in bicicletta.

La donna ferita è stata prontamente assistita da un’ambulanza del 118 e successivamente trasportata all’ospedale Fatebenefratelli per le cure del caso