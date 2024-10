Un incidente tra un tram e un’automobile ha creato apprensione in via Tito Livio. Questa è la stessa via in cui, purtroppo, ha perso la vita Luca Marengoni, un ragazzo di 14 anni

Incidente stradale a Milano: Tram colpisce auto in movimento in via Tito Livio, richiamando tragico evento passato. Soccorso immediato e intervento delle autorità

Milano, 10 ottobre 2024 – Questa mattina si è verificato un incidente in via Tito Livio, dove un tram ha colpito un’automobile in movimento. L’impatto è accaduto vicino all’incrocio con via Ammaino. I soccorsi e gli agenti della polizia locale sono stati immediatamente allertati e sono giunti sul posto.

Su piattaforme social, alcuni utenti hanno fatto riferimento a un tragico evento passato, ricordando Luca Marengoni, un ragazzo di quattordici anni che, mentre si recava al liceo scientifico Einstein in bicicletta, era stato investito da un tram in quella stessa strada.

