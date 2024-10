Tra quindici giorni si svolgerà l’incontro tanto atteso lungo via Caduti

Il Comune di Arese ha avviato un dialogo con i cittadini e i negozianti, programmando un incontro pubblico per presentare il progetto di riqualificazione del centro storico. Dopo un lungo periodo di dibattiti accesi e polemiche in consiglio, l’appuntamento è fissato per il 24 ottobre alle 21 presso il centro civico Agorà, dove si discuterà della ristrutturazione di via Caduti. Sebbene ci sia un consenso generale sull’intento di rivitalizzare gli spazi urbani per potenziare l’attrattività commerciale e culturale e fare del luogo un punto di incontro per la comunità, permangono forti divergenze tra Comune, commercianti e abitanti riguardo alle modalità di attuazione e agli orari dei lavori. Walter Lanticina, presidente dell’Associazione commercianti, ha espresso preoccupazione: “Consideriamo questo progetto come una minaccia sia per la vitalità dei negozi che per le caratteristiche storiche della zona, che potrebbero subire gravi alterazioni.” Proprietari di negozi in zona via Caduti temono che i lavori possano compromettere la loro attività, nonostante le compensazioni annunciate dal Comune. Per far sentire le proprie preoccupazioni, senza riferimenti politici, è stato creato un Comitato per la salvaguardia del centro storico. Mariagrazia Vinciguerra, presidente del comitato, ha invitato gli interessati a unirsi, recandosi in uno dei negozi di via Caduti per iscriversi.

“Credevano di poter risolvere la situazione durante l’estate, mentre i cittadini erano in vacanza, organizzando un paio di incontri informali che, di fatto, non hanno apportato alcuna variazione al progetto. Tuttavia, grazie all’impegno del nostro presidente Walter Lanticina, siamo arrivati a ottobre e ora sarà necessario presentare il progetto a tutti,” osserva l’ortolano di via Caduti.