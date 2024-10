Sta per iniziare uno sciopero nel settore dei trasporti, privo di fasce protette

Lo sciopero dei trasporti è alle porte, senza fasce di protezione

L’agitazione del fine settimana: tutti i particolari

Lavoratori uniti. Questo weekend, in Lombardia e in altre parti d’Italia, avrà luogo una protesta dei dipendenti dei trasporti ferroviari. L’iniziativa, promossa dai sindacati Sgb e Cub trasporti, potrebbe causare notevoli disagi ai treni Trenord a Milano e nell’intera regione durante il sabato e la domenica.

Motivi dietro alla nuova mobilitazione dei trasporti

“L’astensione dal lavoro sarà attiva dalle 21:00 di sabato 12 ottobre fino alle 20:59 di domenica 13 ottobre, ed è stata proclamata in modo unitario da Cub trasporti e Sgb. Le conseguenze si faranno sentire sui servizi regionali, suburbani, aeroportuali e sulle linee a lunga percorrenza di Trenord”, si legge in un avviso sul portale dell’azienda. “I treni in partenza entro le 21:00 di sabato 12 ottobre arriveranno a destinazione solamente entro le 22:00”, ha precisato Trenord.

Essendo lo sciopero programmato in un giorno festivo, non sono state previste fasce orarie di garanzia, il che significa che non ci saranno momenti in cui il passaggio dei treni sarà garantito. Pertanto, i treni regionali potrebbero subire ritardi o cancellazioni per tutta la durata dell’astensione.