Sono state rinvenute sostanze stupefacenti e armamenti in un’azienda a Cologno. Inoltre, nell’abitazione dei proprietari sono stati scoperti 27mila euro in contante

Cologno Monzese, nell’area di Milano, è stata teatro di un’importante operazione da parte dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Le forze dell’ordine hanno scovato sostanze stupefacenti, armi e una considerevole somma di denaro in una ditta della zona e nell’abitazione dei proprietari. L’intervento si è avvalso di unità cinofile attive nel settore industriale, che hanno indicato la presenza di droga in un magazzino situato in via Perugino. Durante la ricerca, gli agenti hanno rinvenuto 40 grammi di hashish, assieme a due pistole semiautomatiche e le relative munizioni all’interno degli spazi comuni dell’azienda specializzata in ricambi e riparazioni meccaniche. Una delle pistole presentava la matricola cancellata, mentre l’altra risultava rubata nel 2008 da un’altra attività locale. Ulteriori indagini hanno portato al ritrovamento di 26.700 euro in contante custoditi nella cassaforte dell’abitazione dei due titolari, una madre di 76 anni e un figlio di 50. Entrambi sono stati denunciati per detenzione di droga e ricettazione, mentre il denaro è stato ulteriormente confiscato.