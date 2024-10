Servizio di emergenza: “Non abbiamo bisogno di riduzioni, ci servono tutti.”

I pronto soccorso rivestono attualmente un ruolo cruciale e non è concepibile pensare di ridurre i loro servizi; piuttosto, è fondamentale migliorarne l’efficienza. Queste le parole del assessore al Welfare regionale, Guido Bertolaso, intervistato ieri riguardo alla riforma dei servizi di emergenza in Lombardia. Recentemente è emerso da un incontro tra esperti del Welfare e membri del centrodestra al governo regionale, riportato da Repubblica, che 24 pronto soccorso non soddisfano i requisiti minimi stabiliti nove anni fa dal dm 70 per la rete di emergenza. Tali affermazioni hanno suscitato preoccupazione tra alcuni esponenti politici, consapevoli dell’importanza che una struttura sanitaria locale ha per l’elettorato. Questo è stato evidente anche nella reazione bipartisan di diversi consiglieri regionali e di un assessore (Alessandro Fermi) dalla provincia di Como all’ipotesi, poi abbandonata da Bertolaso, di modificare il pronto soccorso di Menaggio.