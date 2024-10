Senza ombra di dubbio, l’apertura avverrà a San Siro

C’è incertezze sulla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici a San Siro? Questa questione circola da cinque anni, da quando si è iniziato a discutere del nuovo stadio o della ristrutturazione dell’impianto di Meazza da parte di AC Milan e Inter. Tuttavia, le autorità comunali e la Fondazione Milano-Cortina 2026 continuano a confermare che l’evento, in programma per il 6 febbraio 2026, si terrà come previsto nello stadio di calcio. Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione, ha sottolineato stamattina: “L’inaugurazione dei Giochi a San Siro? È fondamentale chiarire che i progetti legati allo stadio non influenzeranno la cerimonia di apertura dei Giochi fissata per il 6 febbraio 2026. Abbiamo raggiunto un accordo con il Comune e con Milan e Inter per garantire la disponibilità del Meazza in un periodo stabilito, consentendoci di preparare l’allestimento, effettuare prove e, successivamente, smantellare le strutture temporanee”.