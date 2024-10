Sei stati rubati i pluviali a Milano, causando allagamenti all’interno di una scuola

Scuola inondata a Milano: rubate le grondaie

Il furto delle grondaie ha causato infiltrazioni dopo il violento temporale di martedì.

Il maltempo del 8 ottobre ha colpito duramente una scuola dell’area suburbana di Milano, precisamente la scuola d’infanzia in via Lorenteggio 6. Vari spazi e aule si sono trovati completamente allagati, costringendo la direzione a trasferire 125 bambini in altre strutture. Fortunatamente, sono stati reperiti posti in due diverse scuole vicine, in via Narcisi e via Scalabrini, ma i disagi per le famiglie sono inevitabili.

A differenza di altre situazioni simili, questa volta il problema non è da attribuire alla scarsa manutenzione. Infatti, nelle ultime settimane, le grondaie in rame sono state sottratte, un materiale molto ambito nel mercato nero. Senza i canali per convogliare l’acqua, la pioggia abbondante ha portato a infiltrazioni che hanno raggiunto le aule.

I tecnici del comune sono già all’opera per ripristinare la funzionalità della struttura scolastica. Si apprende che le nuove grondaie non saranno realizzate in rame, ma ci vorranno alcune settimane per l’arrivo dei materiali necessari e per il loro montaggio.