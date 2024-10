San Raffaele. L’istituto di punta per gli studi di ricerca

L’Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) ha ottenuto il quarto posto a livello globale nella classifica The (Times Higher Education) World University Ranking 2025, condividendo la posizione con Berkeley e Carnegie Mellon per quanto riguarda la qualità della ricerca. Con un punteggio di 99, si colloca dietro solo al MIT (99.7), a Stanford (99.6) e ad Harvard (93.3). Nella classifica generale, si trova tra la 201ª e la 250ª posizione, risultando la quarta università italiana. L’istituto del San Raffaele ha raggiunto il punteggio massimo in tutti i criteri riguardanti la qualità della ricerca, come l’impatto delle citazioni e l’eccellenza nella ricerca. “Siamo molto soddisfatti di questo traguardo – ha dichiarato il rettore Enrico Gherlone – Un riconoscimento significativo per UniSR, un’istituzione impegnata nella qualità della ricerca, nell’eccellenza dei programmi didattici e nel progresso della società basato sulla conoscenza”.