Pietro Lorenzo Virtuani assume ruolo di Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi nel Comune di Milano, suscitando critiche dall'opposizione

Pietro Lorenzo Virtuani, che in passato ha ricoperto il ruolo di segretario provinciale del Partito Democratico di Monza e Brianza e di presidente del Consiglio comunale di Brugherio, entra oggi a far parte dell’organizzazione amministrativa del Comune di Milano. In questa nuova posizione, assumerà il ruolo di Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi, specificamente nell’Area dei Funzionari di Alta Qualificazione (ex Categoria D).

Questa informazione è contenuta in un documento ufficiale del Comune, che riporta come il capo di gabinetto del sindaco abbia comunicato, tramite una nota datata 27 settembre 2024, la necessità di procedere all’assunzione del Dottor Virtuani, per rimpiazzare personale dimissionario. L’assunzione avverrà in conformità all’articolo 90 del D.Lgs. n. 267/2000, poiché Virtuani ha partecipato a un avviso pubblico ed è in possesso dei requisiti richiesti per il ruolo.

La nomina, identificata come una posizione politica di fiducia, è collegata al mandato del sindaco Giuseppe Sala, il quale ha recentemente nominato Filippo Barberis come nuovo capo di gabinetto, subentrando a Mario Vanni. Virtuani percepirà uno stipendio di 109.065 euro fino al 31 ottobre 2026, con l’aggiunta di un’indennità mensile di 990 euro lordi. Questa nomina, effettuata dai vertici comunali, ha suscitato reazioni tra le forze dell’opposizione di centrodestra.

Il consigliere Alessandro De Chirico di Forza Italia non ha esitato a esprimere la sua critica: “Attualmente, il Comune sembra essere diventato un’agenzia di assunzione per il Pd