Rinnovamento della comunità per adolescenti: “È fondamentale avere un luogo di accoglienza”

La comunità per minori L’Ora Blu, situata a Sesto Ulteriano e destinata ad accogliere bambini e ragazzi tra i 2 e i 14 anni, cerca una nuova sistemazione temporanea. Questa esigenza nasce per facilitare dei lavori di ristrutturazione nella sede attuale, dato che gli ospiti hanno subito abusi e maltrattamenti nelle loro famiglie. Ecco perché si rivolgono a privati, enti pubblici e religiosi per supportare la cooperativa sociale Arti e Mestieri Sociali nella ricerca di spazi adeguati per il trasferimento delle attività.

“Stiamo cercando un immobile in affitto di circa 300 metri quadrati, completo di cucina e un ampio salone”, spiega Barbara Trabucchi, una delle responsabili. “Idealmente, la nuova sede dovrebbe trovarsi entro un raggio di 20 chilometri da San Giuliano, per non interrompere la frequenza scolastica dei bambini e mantenere la loro routine quotidiana, che è fondamentale per loro.”

Attualmente, l’Ora Blu accoglie 10 minori, insieme al personale educativo. Gli spazi saranno affittati per un anno, a partire dai primi mesi del 2025, per permettere i lavori di ristrutturazione a Sesto Ulteriano. “È importante fare presto”, continua Trabucchi, “in modo da poter avviare il cantiere all’inizio del nuovo anno e poter accedere a incentivi per l’installazione di cappotti e pannelli solari. Dopo aver visionato diversi immobili negli scorsi mesi, purtroppo non abbiamo ancora trovato una soluzione.”

Chi volesse contribuire o segnalare possibili locali può contattare il numero 320.6370237 o scrivere all’indirizzo email marco.moro@artiemestierisociali.org.