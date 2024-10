Rappresentanti di vendita, specialisti e membri del team di sala

Ci sono molte opportunità lavorative disponibili nella zona. Si avrà l’occasione di scoprirle il martedì 15 ottobre, alle 10, presso la ex chiesa di via Nazario Sauro a Baranzate, in occasione del recruiting day organizzato da Kärcher. Questa azienda tedesca è rinomata per la produzione e distribuzione di attrezzature per la pulizia destinate sia all’uso domestico che professionale, e presenterà le offerte di lavoro attualmente aperte. Tra i profili ricercati ci sono un responsabile delle vendite per la zona nord-ovest, oltre a figure commerciali e tecnici per la riparazione di attrezzature e prodotti. L’evento inizierà con una presentazione dell’azienda, seguita dalla possibilità di effettuare colloqui di selezione con i recruiter, coadiuvati anche dai selezionatori di Afolmet.

Per chi fosse interessato a lavorare nel settore della ristorazione, si svolgerà un incontro giovedì 17 ottobre alle 14 presso l’Afolmet Red Point di Cesano Boscone, durante il recruiting day de La Gioia Group. Questo gruppo, attivo nella ristorazione, è alla ricerca di personale per i ristoranti di Milano, sia in cucina con posizioni come aiuto cuoco e chef, sia in sala con ruoli come runner, sommelier e chef de rang. Gli aspiranti candidati, sia junior che senior, avranno l’occasione di incontrare i selezionatori de La Gioia Group e quelli di Afol.

In aggiunta, sempre all’Afolmet Red Point, venerdì 18 ottobre, dalle 14 alle 18, si terrà un workshop intitolato “La cassetta degli attrezzi per cercare lavoro”, dove saranno fornite informazioni sui servizi e le opportunità messi a disposizione da Afol Metropolitana per coloro che sono in cerca di un’occupazione.