Pogliano Milanese: La Rotonda della Speranza, Lavori in Corso ma la Conclusione si Avvicina

Pogliano Milanese, situata nei pressi di Milano, è stata soprannominata “la rotonda della speranza”. Dopo un lungo periodo di sedici mesi di lavori e difficoltà, piuttosto dei previsti quattro mesi indicati dalla ditta appaltatrice, cresce la necessità di alimentare un sentimento di fiducia nella conclusione dell’intervento. Ci riferiamo alla rotatoria sulla statale del Sempione, precisamente tra via Lainate e via Europa.

Il progetto e l’obiettivo

Questo progetto, del valore di 1,2 milioni di euro, è stato pianificato dal dipartimento milanese di Anas con l’intento di ottimizzare il flusso del traffico. Le opere sono iniziate l’8 luglio 2023, comportando la chiusura di alcune strade urbane, modifiche alla viabilità e ristretta carreggiata sul Sempione. Tuttavia, la situazione attuale è ancora quella di un cantiere aperto.

La situazione attuale

Attualmente, il Sempione può essere utilizzato solo per percorsi da e verso Milano. La connessione tra via Europa e via Lainate è interrotta, rendendo impossibile svoltare a sinistra per chi proviene da Lainate; l’unica possibilità è dirigersi a destra verso Legnano. Una residente lamenta: “Dovrebbero rimborsarci il costo della benzina spesa per i giri lunghi che dobbiamo affrontare per raggiungere Milano”.

I ritardi e le critiche

Anche le tempistiche annunciate ad agosto scorso, in seguito a numerosi richiami da parte del Comune, non sono state rispettate. L’impressione generale è che i lavori proseguano lentamente nonostante il ritardo. Un cittadino ha osservato: “Un giorno si sistemano le barriere, il giorno successivo le rimuovono; talvolta spostano la rete arancione del cantiere, per poi riposizionarla al medesimo posto il giorno dopo”. La ditta impegnata nell’opera sta già affrontando penalità dovute ai ritardi, mentre il Comune si definisce “vittima” di questa situazione e ha inviato numerosi messaggi pec ad Anas.

Aggiornamenti e dichiarazioni

Nei giorni recenti, l’amministrazione locale ha ricevuto un’ulteriore comunicazione di aggiornamento. “Ci viene confermato che l’evoluzione dei cantieri è attentamente sorvegliata dall’ufficio competente, che si è impegnato non solo a garantire un’adeguata esecuzione delle opere, ma anche a inviare diversi specifici ordini di servizio all’appaltatore per accelerare le attività. Tuttavia, il cantiere presenta notevoli ritardi rispetto alle tempistiche iniziali”, comunica l’amministrazione.

“Dato il progresso delle opere, Anas ha deciso di non adottare misure drastiche che avrebbero potuto causare ulteriori ritardi in un progetto molto atteso dalla comunità e che ha già creato disagi a causa della presenza del cantiere”, afferma il sindaco Carmine Lavanga. E riguardo alla conclusione dei lavori? Secondo le informazioni fornite dall’impresa, entro la fine di ottobre dovrebbero essere realizzati “il completamento dell’anello centrale circolare, il riempimento con terreno vegetale, il getto di calcestruzzo per le isole spartitraffico, la posa di cubetti e autobloccanti, l’asfaltatura dell’anello e dei raccordi sulla Ss 33 via Lainate/Europa, e il completamento della segnaletica”. Se tutto ciò avverrà, la rotatoria potrà essere aperta al traffico. Nella fase successiva, saranno completati ulteriori lavori come l’installazione dell’impianto elettrico, le aiuole e il marciapiede in via Lainate, gli arredi urbani, e la pulizia della zona relativa all’impianto a 10 pozzi.