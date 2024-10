Milano si riorganizza mentre una tempesta si abbattere sulla città: “I livelli dei fiumi Seveso e Lambro iniziano a crescere.”

Milano è battuta da un forte temporale: “Aumento dei livelli del Seveso e del Lambro già in corso”

Dalla scorsa notte, piogge incessanti colpiscono il capoluogo lombardo, destando preoccupazione per i fiumi. Oggi, la città è sotto allerta arancione.

Il clima sta nuovamente creando ansia a Milano. Dalla notte di giovedì, uno scroscio continuo di pioggia investe la capitale lombarda, come indicato dai report della protezione civile, che hanno emesso una doppia allerta arancione per il 10 ottobre. Dopo le inondazioni e i disagi del martedì precedente, anche la giornata odierna si prospetta complicata, con la possibilità che in 24 ore si accumulino fino a 100 mm di pioggia.

“Sin dalle 3.00 ha iniziato a piovere a Milano, in Brianza e nelle Prealpi”, ha dichiarato l’assessore alla sicurezza del comune, Marco Granelli, in un primo aggiornamento appena dopo le 6. “Il livello del Seveso a Milano sta aumentando, con apporti locali da Cinisello e dal nord. La vasca di laminazione di Bresso è stata svuotata ieri ed è pronta a ricevere la piena”, ha specificato, riferendosi a una struttura progettata per gestire le esondazioni.

Il Lambro a Milano ha registrato un incremento e ha superato i 2 metri, come riportato da Granelli, grazie ai contributi provenienti dalla città e dalle zone a nord. Nel quartiere Ponte Lambro, frequentemente colpito da inondazioni a causa dei forti temporali, le squadre della MM e della protezione civile sono sul posto: stanno controllando la situazione della rete fognaria e del fiume, pronte ad agire nelle strade Vittorini, Camaldoli e Rilke, se si dovesse verificare un’alluvione. Alle 6.30, il Seveso ha raggiunto i 1,23 metri a Cesano Maderno, mentre il Lambro ha toccato i 2,16 metri a Feltre.