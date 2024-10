Scuola di Milano allagata a causa di furto di grondaie: 125 bambini trasferiti temporaneamente, genitori alle prese con disagi

Una scuola di Milano ha subito un inondazione a causa di un furto di grondaie. La pioggia intensa del martedì 8 ottobre ha creato seri problemi all’istituto dell’infanzia situato in via Lorenteggio 6, costringendo la direzione a spostare 125 bambini in altri spazi. Fortunatamente, si sono trovati luoghi disponibili in due diverse strutture nelle vicinanze, in via Narcisi e via Scalabrini, sebbene i genitori debbano affrontare disagi.

Contrariamente ad altre situazioni, questa volta il problema non è stato dovuto alla cattiva manutenzione dell’immobile, ma al furto. Recentemente, le grondaie di rame, molto ricercate nel mercato nero, sono state sottratte. Senza i giusti sistemi di scolo, l’eccesso d’acqua ha invaso le aule, causando l’allagamento.

I tecnici del comune sono già all’opera per riportare l’edificio alla normalità, ma le nuove grondaie non saranno più in rame. Ci vorranno diverse settimane prima che il materiale arrivi e possa essere installato.