Milano sotto la morsa della pioggia: strade sommerse, Lambro in piena e Seveso vicino al limite

La pioggia ha iniziato a battere su Milano dalla notte, generando inquietudine per la situazione dei fiumi. La vasca di contenimento per il Seveso è stata attivata. Il Lambro ha superato il proprio livello normale alle 8:40.

Le previsioni meteo si stanno rivelando giuste e Milano deve affrontare nuovamente condizioni critiche. A partire da giovedì notte, la città è sotto un intenso nubifragio, con gli esperti della protezione civile che hanno emesso un avviso di allerta arancione per oggi, 10 ottobre. Dopo il violento temporale di martedì, anche oggi si prevedono forti piogge, con accumuli che potrebbero raggiungere i 100 millimetri in un solo giorno.

Alle 8:40, come riportato dall’assessore Marco Granelli, il fiume Lambro ha esondato, provocando allagamenti in via Rilke e nel Parco Lambro. La comunità nelle vicinanze era stata già evacuata. “Siamo attivi a Ponte Lambro – ha condiviso Granelli sui social – con il supporto di MM e della protezione civile dalle 4 del mattino, monitorando il sistema fognario e il fiume per contenere i danni a case e negozi.” Si prevede un ulteriore aumento del livello del fiume.

In precedenza, alle 7:50, era stata comunicata dalla protezione civile la “soglia di allerta” raggiunta dal Lambro. Un’ora dopo, la vasca anti esondazione per il Seveso è stata aperta per fronteggiare la situazione e prevenire possibili esondazioni nella zona di Niguarda.

Alle 8.30 a Milano e nelle zone settentrionali continuano le forti precipitazioni. Dalla terza mattina, si sono registrati accumuli di pioggia variabili: 35-40 mm in città, 45-50 mm in Brianza e 60-70 mm a nord. Il livello del fiume Seveso è aumentato rapidamente, portando all’attivazione della vasca alle 8.15. Si sta cercando di riservare l’utilizzo della vasca a situazioni di emergenza, cercando di mantenere un volume d’acqua ridotto per prevenire il rischio di un’eventuale esondazione a Milano. Attualmente, questa è l’unica vasca operativa e le sue presenza è fondamentale per la città. L’assessore alla sicurezza del comune ha comunicato che siamo arrivati alla sesta attivazione nel 2024.

Problemi di allagamenti e difficoltà nei trasporti

La polizia locale avverte di possibili allagamenti a causa delle avverse condizioni atmosferiche, esortando i cittadini a “prestare attenzione nei sottopassi e lungo le arterie principali”.

Inoltre, ci sono disservizi per i mezzi pubblici Atm. Due ingressi alla stazione M3 Corvetto sono chiusi per allagamenti, mentre quello di viale Lucania rimane aperto, come comunicato dall’azienda di Foro Bonaparte. Il tram 9, diretto verso Porta Genova, modifica il proprio percorso e salta le fermate dalla Stazione Centrale a Porta Venezia a causa di uno scambio allagato in viale Vittorio Veneto.

“A partire dalle 3.00 circa le piogge hanno colpito Milano, la Brianza e le Prealpi”, avevano dichiarato Granelli poco dopo le 6. “Il fiume Seveso sta salendo grazie a contributi locali provenienti dalla zona di Cinisello e dalle aree settentrionali. La vasca, svuotata il giorno precedente, è ora pronta per accogliere eventuali piene”, aveva aggiunto.

Il Lambro a Milano continua a risalire, avendo già superato i 2 metri, con apporto proveniente da Milano e dalla zona nord. “A Ponte Lambro, un’area frequentemente colpita da allagamenti durante i temporali, le squadre dell’MM e della protezione civile sono attive e stanno seguendo l’evoluzione della situazione della fognatura e del fiume, pronte a intervenire in via Vittorini, Camaldoli e Rilke se necessario.” Alle 6:30, il fiume Seveso ha raggiunto 1,23 metri a Cesano Maderno, mentre il Lambro ha raggiunto 2,16 metri a Feltre.