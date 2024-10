Milano è riuscita a evitare l’inondazione causata dal fiume Seveso

Milano ha evitato l’esondazione del Seveso grazie alla gestione efficace delle risorse idriche. In seguito a un’intensa pioggia che ha colpito la città, il livello del torrente ha raggiunto soglie critiche, ma la vasca di laminazione, inaugurata di recente, ha giocato un ruolo fondamentale nella prevenzione dei danni.

Nella fascia oraria tra le 3 e le 9.30, la quantità di precipitazioni variava tra i 35 e i 70 millimetri, con impatti più significativi a nord della città e in Brianza. Marco Granelli, assessore alla sicurezza di Palazzo Marino, ha spiegato che, monitorando attentamente la situazione, è stata aperta la vasca di laminazione alle 8.15. Questa operazione ha consentito di raccogliere l’acqua per oltre tre ore, mantenendo il livello del fiume al limite critico senza ricorrere a utilizzi eccessivi della vasca stessa.

Grazie a questi interventi, Milano è riuscita a prevenire allagamenti nei vari quartieri e a mantenere operativa la fiera comunale del giovedì a Pratocentenaro. Si tratta di un esempio di pianificazione e gestione d’emergenza che ha portato a risultati positivi in una situazione meteorologica avversa.

Situazione diversa per il fiume Lambro: a causa delle piogge abbondanti a Milano e nei dintorni, il livello del fiume è aumentato significativamente. A Brugherio ha raggiunto i 3.03 metri, mentre a Milano si è attestato tra 2,62 e 2,65 metri, mantenendosi così per oltre due ore, dalle 9:20 alle 11:20 circa. Granelli ha riferito che alcuni prati nel Parco Lambro sono stati parzialmente allagati. Fin dalla notte, a partire dalle 4:00, le squadre di MM e della Protezione civile hanno operato nel quartiere Ponte Lambro e lungo il fiume, cercando di prevenire l’allagamento delle strade. Solo via Umiliati e parte di via Rilke hanno subito allagamenti per circa un’ora, garantendo comunque il passaggio di pedoni, veicoli e mezzi Atm in via Vittorini e via Rilke, utili per i residenti e gli ospedali. Questo intervento ha limitato i danni alle strade, senza interessare abitazioni, garage, negozi o cabine elettriche, nonostante l’innalzamento dei livelli d’acqua e l’intensa pioggia.

Fontana ha comunicato che una nuova vasca di laminazione del Seveso sarà disponibile nel 2025. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha annunciato che entro i primi mesi del prossimo anno una vasca sarà operativa: “Le nostre strutture sono praticamente pronte. Una di esse dovrebbe iniziare a funzionare all’inizio del nuovo anno”, ha dichiarato durante un incontro con i giornalisti il giovedì 10 ottobre.

“È necessario agire per garantire la protezione della città – ha sottolineato il governatore -. Attualmente, si sta discutendo delle vasche di laminazione. Non ho competenze tecniche, quindi sarà importante valutare se queste vasche saranno adeguate, considerando che gli eventi climatici stanno diventando sempre più estremi e complessi”. Secondo il governatore, è essenziale condurre una ricerca sulle caratteristiche idrogeologiche per determinare se, in prospettiva, le strutture esistenti “saranno adeguate o se sarà necessario esplorare altre soluzioni”.