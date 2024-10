Milano e Lombardia sotto allerta rossa: piogge incessanti e rischio alluvioni. Situazione critica ma miglioramento previsto nel pomeriggio

A Milano, è stata inaugurata una vasca di laminazione per gestire il flusso del fiume Seveso. Questa struttura, cruciale per prevenire allagamenti, è stata recentemente svuotata e ora è pronta per affrontare eventuali piene del corso d’acqua. Le vasche di laminazione sono progettate per accumulare temporaneamente l’acqua in eccesso durante forti piogge, rilasciandola gradualmente per evitare il sovraccarico del sistema di drenaggio naturale.

Aggiornamenti sul fiume Lambro

Dopo questa azione, l’assessore alla protezione civile Marco Granelli ha fornito aggiornamenti sulla situazione del fiume Lambro. Alle 8.40, il Lambro ha cominciato a straripare, avendo già superato il livello di allerta precedente fissato alle 7.50. L’acqua ha iniziato a inondare il parco circostante, dove erano già state evacuate due comunità come misura precauzionale. Questa strategia preventiva è vitale per tutelare la sicurezza dei residenti e limitare i possibili danni.

Situazione meteo in Lombardia

A Milano e in tutta la Lombardia, le piogge incessanti sono iniziate durante la notte scorsa. Nonostante ciò, l’assessore ha segnalato che, dalle prime ore del mattino, circa 35-40 millimetri di pioggia sono caduti sulla città. Le previsioni parlano però di un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio. È da rilevare che diverse zone della Lombardia hanno subito forti impatti a causa delle piogge e dell’allerta meteo. L’intero paese sta vivendo una nuova fase di maltempo, caratterizzata da piogge violente e venti sostenuti. Di conseguenza, la protezione civile ha diramato un avviso di allerta rossa in Lombardia, che ha portato alla chiusura delle scuole superiori nelle province di Lecco e Bergamo.

Situazione meteo in altre regioni

Una nuova perturbazione ha colpito il paese, arrivando dopo pochi giorni dalla precedente, legata agli effetti residui dell’uragano Kirk, che ha impattato le zone tra Francia e Germania. Le prime piogge hanno iniziato a cadere in mattinata nelle province della Lombardia e della Liguria, con la previsione che si sposteranno gradualmente verso est, interessando il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. In un secondo momento, il maltempo si muoverà verso sud, influenzando l’Emilia Romagna e la Toscana, e potenzialmente causando effetti anche nel Lazio e in Umbria. Le regioni costiere adriatiche dovranno affrontare venti intensi e mari agitati. Al sud, invece, si registrano temperature in aumento, con valori che si avvicinano a quelli estivi. Questa situazione sottolinea una chiara divisione meteorologica all’interno del paese. In risposta a queste condizioni, la Protezione Civile ha dichiarato allerta rossa in diverse aree della Lombardia, incluse la Valchiavenna, la Media-bassa Valtellina, la Valcamonica, il Lario e le Prealpi occidentali, così come nelle Orobie bergamasche, a causa dei rischi idrogeologici e idraulici legati al cattivo tempo previsto. Questi provvedimenti sono essenziali per garantire la sicurezza delle persone e ridurre i potenziali danni.