Un nuovo Garante dei diritti per minori e adolescenti: difesa, lotta alle ingiustizie e prevenzione abusi. Carlo Marnini riconfermato per rendere la città accogliente e dialogare con famiglie, associazioni e istituzioni. Amministrazione valorizza l'infanzia e l'adolescenza. Garante volontario e indipendente, segnala violazioni e ascolta le problematiche giovanili

Un nuovo Garante dei diritti per i minori e gli adolescenti è stato nominato. Tra le sue principali responsabilità si trovano la difesa dei diritti infantili, la lotta contro le ingiustizie e la prevenzione di ogni tipo di abuso o violenza. Il comune ha deciso di rinnovare la fiducia a Carlo Marnini, già Garante nel precedente mandato, che continuerà a impegnarsi per rendere la città sempre più accogliente e adatta ai bambini, mantenendo un dialogo attivo con le famiglie, le associazioni locali e le istituzioni.

Riconferma dell’importanza dell’infanzia e dell’adolescenza

Questa riconferma da parte dell’amministrazione sottolinea l’importanza attribuita alle questioni relative all’infanzia e all’adolescenza. Il Garante, che lavora in modo volontario e onorifico, agisce come un’entità autonoma e indipendente, ha la possibilità di segnalare eventuali violazioni dei diritti dei minori alle autorità e si offre per ascoltare le problematiche che riguardano i più giovani.