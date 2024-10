Maltempo autunnale colpisce i treni in Lombardia. La Regione rimprovera Rfi: “L’unica cosa puntuale sono i ritardi.”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme all’assessore ai Trasporti, Franco Lucente, ha espresso il proprio malcontento in seguito ai disagi vissuti dai pendolari durante l’ultima ondata di maltempo. Dopo una tempestosa mattinata, hanno convocato a Palazzo Lombardia i rappresentanti di FerrovieNord, Rfi e Trenord, al fine di discutere gli attuali problemi del servizio ferroviario regionale, specie quelli legati ai guasti delle linee. Lamentando la situazione, Fontana ha messo nel mirino Rfi, la compagnia delle Ferrovie dello Stato, a discapito di Trenord e della controllata FNM, di cui desidera ottenere la maggioranza entro la conclusione del suo mandato. “Negli ultimi tempi, il termine ‘puntualità’ è associato solo ai disservizi – ha dichiarato –. Lo affermo chiaramente: è inaccettabile. Sono estremamente deluso dalla gestione di Rfi. L’accordo del 2019 prevedeva investimenti di 14 miliardi in sette anni; temo che ne sia stato utilizzato meno di un miliardo e dubito che nei prossimi due anni si investiranno gli altri 13. Esigo risposte tangibili e non intendo tollerare ulteriori scuse. È necessario un piano dettagliato degli interventi, un miglior coordinamento con Trenord e una comunicazione più efficiente: i cittadini hanno il diritto di essere informati sui disservizi in anticipo”. Lucente ha concordato, sottolineando l’importanza della convocazione per ottenere chiarimenti dai vari enti coinvolti.

Settembre ha rivelato gravi problematiche, caratterizzato da incidenti e condizioni meteorologiche avverse, che hanno avuto un impatto significativo sulla puntualità del servizio. Le interruzioni e i disagi causati dai lavori infrastrutturali hanno portato a una situazione difficile da gestire. L’assessore ha sottolineato che è tempo di affrontare questo problema in modo serio e ha ribadito l’importanza di erogare un servizio dignitoso per la comunità. Ha quindi invitato tutti i soggetti coinvolti a lavorare in modo più coordinato e a rispettare rigorosamente le tempistiche stabilite. Inoltre, ha annunciato che ci saranno incontri in ciascuna provincia con le istituzioni, enti e associazioni locali, per esaminare insieme ai rappresentanti di Rfi, FerrovieNord e Trenord le questioni più critiche. Nel frattempo, la riunione di ieri si è conclusa con la richiesta ufficiale della Regione di organizzare un incontro a breve per discutere delle soluzioni avanzate da FNM, Trenord e in particolare Rfi.