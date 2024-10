Maltempo a Milano e in Lombardia: forte pioggia, strade inundate e fiumi in piena

A Milano e in tutta la Lombardia è stato emesso un avviso di maltempo. Dalle ore 3 di stamattina, le precipitazioni hanno colpito incessantemente il capoluogo, l’hinterland, la Brianza e la regione delle prealpi.

Fiumi in aumento

Il livello del fiume Seveso a Milano è in crescita, con apporti provenienti da Cinisello e dall’area settentrionale. La vasca di contenimento è stata svuotata ieri ed è pronta a ricevere eventuali esondazioni. Anche il Lambro nella città sta aumentando, avendo già superato i 2 metri, con contributi sia da Milano che dalla zona nord.

Chiusura delle scuole

Le province maggiormente interessate includono Bergamo e Lecco, dove le lezioni nelle scuole superiori sono state sospese. Questa decisione è stata presa per non aggravare ulteriormente il traffico, che già risente delle avverse condizioni meteorologiche. A Lecco, la situazione è ulteriormente complicata da uno smottamento lungo la nuova Lecco-Ballabio, una strada cruciale per collegare la città alla Valsassina, con serie conseguenze sulla viabilità.

Aggiornamenti dalla Protezione Civile

L’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile di Milano, Marco Granelli, ha fornito un aggiornamento sulla situazione attraverso i social. “A Ponte Lambro – ha dichiarato – le squadre di MM e Protezione Civile sono attive e stanno monitorando lo stato della rete fognaria e del fiume Lambro, pronte a intervenire in via Vittorini, Camaldoli e Rilke in caso di allagamenti”.