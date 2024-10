Linate, un gruppo di 50 individui si riunisce per commemorare la tragedia: “Manteniamo accesa la memoria nonostante la pioggia”

La celebrazione eucaristica presso la Basilica di Sant’Ambrogio, sebbene fosse un evento privato, ha richiamato una gran folla in occasione del ricordo della tragedia avvenuta all’aeroporto di Linate, che il 8 ottobre 2001 portò alla morte di 118 persone. Durante la cerimonia, condotta da monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica, erano presenti i familiari delle vittime, autorità locali, rappresentanti di Sea, Enac e Enav, vigili del fuoco, sindaci e altri amministratori delle aree interessate dalla tragedia, accompagnati dai loro gonfaloni, insieme a numerosi cittadini. Tra i presenti si è notato anche Samuel Sandberg, in veste di consigliere dell’ambasciata svedese. Anche la pioggia non ha impedito il tradizionale momento di raccoglimento al Bosco dei Faggi, un luogo laico dedicato alla memoria, situato nel Parco Forlanini. Qui, i familiari si sono fermati davanti alla lapide commemorativa che elenca i nomi di tutte le vittime, adornata da corone posate di recente. La commemorazione ufficiale si era svolta la domenica precedente attraverso un Galà lirico nella Sala Verdi del Conservatorio “Giuseppe Verdi”, dove sono state interpretate opere di Mozart, Bellini, Donizetti, Verdi, Gounod e Puccini, eseguite da cantanti del Conservatorio di Milano, accompagnati al pianoforte dal Maestro Stefano Giannini. “Siamo grati – ha dichiarato Adele Pesapane Scarani, presidente del Comitato e della Fondazione ‘8 Ottobre per non dimenticare – che nonostante il passare del tempo e le difficili condizioni atmosferiche, la chiesa sia stata affollata da tante autorità e cittadini che, come ogni anno, hanno voluto mostrarci la loro solidarietà.”

Ci impegneremo a continuare il nostro lavoro consueto, non solo per onorare la memoria delle persone a noi care, ma anche per apportare un valore significativo in un ambito cruciale come la sicurezza degli aeroporti.