Le relazioni tra i calciatori e i tifosi più appassionati saranno al centro dell’attenzione: si prevede di ascoltare Zanetti, Calhanoglu, Skriniar e Calabria

Milano, 10 ottobre 2024 – Le voci circolanti riguardano presunti appoggi agli ultrà. Le conversazioni, alcune ascoltate dal telefono e altre registrate in diretta dagli agenti, rivelano incontri e relazioni, autentiche o presumibili, tra figure di spicco del tifo e membri ufficiali dei club.

Collegamenti pericolosi

Durante questa fase dell’inchiesta sui traffici illeciti a San Siro, la Dda insieme alla Squadra mobile, che recentemente ha smantellato le dirigenze di Nord interista e Sud milanista, si concentra su quanto fossero effettivamente intrecciati i legami tra i capi delle tifoserie e alcuni dirigenti e giocatori delle squadre milanesi, i quali, sinora, non risultano essere sotto indagine. Si cerca inoltre di verificare l’autenticità di quanto registrato dagli apparati di sorveglianza: se corrisponde a realtà o se è stato esagerato o addirittura inventato da coloro che esercitavano forza al secondo anello del Meazza.

Il primo a fornire risposte agli inquirenti è stato Simone Inzaghi, l’allenatore nerazzurro, che ha confermato di avere comunicato al club le richieste di Marco Ferdico riguardo ai biglietti per la finale di Champions League 2023. Tuttavia, ha negato qualsiasi sensazione di minaccia o paura nei confronti del capo ultrà. Oggi, a meno di imprevisti, sarà il turno di Javier Zanetti, il vicepresidente dell’Inter, di rispondere alle domande degli agenti.

Nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”, emergono vari scambi che coinvolgono la bandiera dell’Inter. Durante una dialogo con l’ex difensore Marco Materazzi, Ferdico afferma: “Zanetti, il vecchio capitano, mi ha informato… mi ha detto Marco… ci sono alcuni ufficiali di polizia che stanno osservando la curva anche per quanto accaduto al sfortunato Vittorio, tragicamente deceduto in strada.” Questo si riferisce all’omicidio di Vittorio Boiocchi, ex leader della curva Nord, che è stato ucciso a colpi di pistola la sera del 29 ottobre 2022 da due killer in moto, le cui identità sono ancora sconosciute.

In un altro passaggio, Ferdico menziona il dirigente Inzaghi durante un botta e risposta riguardo ai biglietti per la finale di Istanbul. In particolare, l’ultrà garantisce all’allenatore di aver già discusso con il club manager Riccardo Ferri e con Zanetti, il vice-presidente, sulla necessità di aumentare il numero di biglietti. Tuttavia, il principale freno, secondo la sua opinione, sarebbe l’amministratore delegato Giuseppe Marotta: “Ricevo messaggi in continuazione che mi dicono che il direttore è irremovibile.”

Dopo gli impegni internazionali, verrà ascoltato anche l’intermediario turco dell’Inter, Hakan Çalhanoglu. Ferdico ne parla in diverse occasioni, indicandolo come colui che avrebbe avuto confronti con la dirigenza riguardo alla limitata disponibilità di biglietti per la finale del 10 giugno 2023 all’Ataturk di Istanbul, nella sua patria. “Desiderava portare circa dieci persone e gli hanno chiesto di fare un’offerta.”

In un’altra intercettazione risalente al 19 agosto 2023, Ferdico comunica a un amico: “Usciremo a cena lunedì o martedì con Çalhanoglu e le famiglie!”, facendo riferimento all’atleta e a Antonio Bellocco, legato alla ’ndrangheta. Nella stessa settimana, un capo curva avvisa ‘Totò u Nanu’ che il 24 agosto ci sarà un impegno con i calciatori “Çalhanoglu e Juan Cuadrado”.

Le informazioni in possesso degli inquirenti rivelano che non ci sono stati scambi diretti tra Ferdico e il regista dell’Inter.

Tuttavia, sono emerse interazioni tra Ferdico, il suo collaboratore Mauro Nepi e l’ex giocatore dell’Inter, Skriniar. Questi tre si sono incontrati il 24 gennaio 2023 in un locale nei pressi di San Siro per discutere di una trattativa che si sarebbe conclusa senza successo, portando il giocatore slovacco al Paris Saint Germain (“Gli tremava la voce”). Le autorità potrebbero interrogare il difensore che è ormai da un anno e mezzo a Parigi.

Il ‘Toro’ e il difensore

Non si limita solo all’Inter. Gli investigatori inviteranno anche il capitano del Milan, Davide Calabria, per ottenere dettagli su un incontro (documentato da un video presente negli atti) tra lui e il leader della Sud, Luca Lucci. Questo incontro è avvenuto nell’8 febbraio 2023 presso il bar “Italian Ink” di Cologno Monzese, con la mediazione di Giancarlo Capelli, noto come “Barone”.