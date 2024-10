La Provvidenza: una torta celestiale che unisce storia e gusto, un'armoniosa fusione di tradizione e raffinatezza. Scopri il dolce del Manzoni!

La Provvidenza si presenta come un elemento celestiale, un intreccio dorato e di seta che avvolge la storia de “I Promessi Sposi”. Tuttavia, è necessaria anche l’azione umana per realizzarla. A Milano, al numero 12 di via Manzoni, il celebre ristorante don Lisander ha accolto questa sfida creando una specialità chiamata “La Provvidenza”. Definita “originale”, questa torta ha colto di sorpresa Vittorio Feltri, il quale, sulla scatola, la descrive come: “Semplice e armoniosa, popolare e al contempo raffinata, preparata con farina e frutti di giardino come fichi, mele, nocciole e uvette. Lo scrittore ha voluto aggiungere un tocco personale: alcune gocce di cioccolato, di cui era particolarmente goloso. È la torta di Milano, la torta del Manzoni. Assaporandola, mi viene da ripetere: ‘Là c’è la Provvidenza!'”, un’esclamazione che Renzo lanciò in fuga, dopo aver condiviso i suoi ultimi spiccioli con i bisognosi.

Il costo di “La Provvidenza” ammonta a 40 euro e, attualmente, è in vendita con una storia narrata in un libro. Questa torta rappresenta una reinterpretazione della classica “carsenza”, un dolce tradizionale del Capodanno, realizzato con avanzi di pane o panettone e dolcificanti come fichi, mele, nocciole e uvette, arricchito con gocce di cioccolato. Presentemente, il dolce è reperibile solo presso il ristorante don Lisander, ma si prevede che ben presto sarà disponibile anche in altri locali della città.