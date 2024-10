La Iulm ha dato vita a un festival cinematografico focalizzato sull’intelligenza artificiale

Alla Iulm si inaugura il primo Festival Italiano del Cinema e dell’Audiovisivo incentrato sull’Intelligenza Artificiale, denominato Ai.motion. Guido Di Fraia, prorettore per l’Innovazione e l’Intelligenza Artificiale, sottolinea che, sebbene la Iulm non sia un’università Stem, ha investito considerevolmente nel suo Iulm Ai Lab e offre corsi di laurea come quello magistrale in Intelligenza artificiale, impresa e società. “L’obiettivo non è solo quello di adattarci alla tecnologia, ma di indirizzarla in una direzione etica e umana. Ricordiamo che il cinema stesso è una forma di tecnologia,” aggiunge.

Il festival si terrà il 12 e 13 ottobre durante la Milano Digital Week, presentando opere cinematografiche che hanno integrato l’IA, partecipando anche a un concorso, oltre a videoclip e spot pubblicitari. Saranno organizzati workshop aperti alla comunità su tematiche come regia, suoni futuristici, sceneggiatura e diritto d’autore, inclusa una sessione su Il caso Miss Polly Had a Dolly. L’inizio è fissato per sabato alle 10 in aula 603 (Iulm 6, via Carlo Bo), con la collaborazione dell’associazione Neural Network.

Di Fraia anticipa una varietà di risultati e stili registi, promettendo un evento interessante e stimolante per i creativi e per chi desidera esplorare le nuove sfide della sceneggiatura nell’era dell’IA. Il focus rimane sull’essere umano e il processo creativo. Una parte dell’evento sarà dedicata ai personaggi digitali e agli avatar iperrealistici, con interventi di specialisti del settore.

Nella giornata finale, verranno presentati anche The Eggregore’s Theory e At Least I Will Be 8 294 400 Pixel. Dopo le proiezioni, ci sarà un incontro con i cineasti Andrea Gatopoulos e Marco Talarico, accompagnato dalla cerimonia di premiazione per i film in competizione.