Indagini sulla curva dell’Inter, Javier Zanetti è stato ascoltato: attenzione sui ticket per la finale di Champions e indiscrezioni riguardo le inchieste

A Milano, presso un commissariato, è iniziato l’interrogatorio di Javier Zanetti, attuale vicepresidente dell’Inter, convocato come testimone dagli agenti della Squadra mobile nell’ambito di un’inchiesta che, circa dieci giorni fa, ha portato a 19 arresti tra gli esponenti dei gruppi ultras attivi nello stadio di San Siro. I dettagli dell’interrogatorio rimangono riservati, ma i punti chiave riguardano principalmente due questioni: i biglietti per la finale di Champions League e un presunto avviso a favore della curva Nord riguardante indagini in corso. Tra i fermati, emerge che Marco Ferdico, leader degli ultras dell’Inter, avrebbe tentato di mettersi in contatto con Zanetti per ottenere un numero superiore di biglietti per la finale di Istanbul, che la squadra di Simone Inzaghi ha successivamente perso contro il Manchester City. Inoltre, nel corso di un’altra conversazione, si riporta nel documento ufficiale che Ferdico avrebbe ricevuto informazioni da Zanetti sui funzionari di polizia che stavano tenendo sotto controllo la curva, anche a causa dell’incidente tragico che ha visto coinvolto Vittorio Boiocchi.